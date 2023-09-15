نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي توقيتات لقاءات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024 ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا حامل اللقب مانشستر سيتي في وجه النجم الأحمر، لايبزيج الألماني، بالإضافة إلى فريق يونج بويز. مواعيد مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا ويستعرض لكم الفجر الرياضي مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا. الجولة الأولى الثلاثاء 19/9 مانشستر سيتي ضد النجم الأحمر، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية الأربعاء 4/10 لايبزيج ضد مانشستر سيتي، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة الأربعاء 25/10 يونج بويز ضد مانشستر سيتي، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الرابعة الثلاثاء 7/11 مانشستر سيتي ضد يونج بويز، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الخامسة الثلاثاء 28/11 مانشستر سيتي ضد لايبزيج، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة السادسة 13/12 النجم الأحمر ضد مانشستر سيتي، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.