نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر الأفريقي ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب الملايين من عشاق ومتابعي كرة القدم في الوطن العربي، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، وفريق اتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية الإفريقية، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي، المقامة بالمملكة العربية السعودية.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، معلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر الأفريقي.



موعد مباراة الأهلي في نهائي السوبر الأفريقي

من المقرر أن يلتقي المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيال كولر، بنظيره اتحاد الجزائر في نهائي السوبر الأفريقي، مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد الجزائر

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس السوبر الأفريقي، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك عبر قناة bein sports hd 4.

تردد قناة bein sports hd 4 الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

كما حصلت قناة السعودية الرياضية SSC على حقوق بث فعاليات المباراة، والتي يأتي ترددها كالتالي:-

تردد قناة SSC العرب سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد فناة SSC على عرب سات

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح ⅔.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قنوات SSC على بدر سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو المعدل 3.

الاستقطاب: عمودي

الجودة: hd

معلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر

ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث النهائي الناري المرتقب بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، المعلق الكبير عصام الشوالي، والذي يتمتع بمكانة خاصة في قلوب الأهلاوية بتعليقاته الشهيرة على أهم مباريات المارد الأحمر في مختلف المسابقات.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد العاصمة

ومن المتوقع أن يتسلح المارد الأحمر بتشكيل مكون من:-

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور (أفشة) بيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ملعب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

ومن المقرر أن تقام فعاليات اللقاء الناري المرتقب بين الفريقين، بملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، التي استضافت هذه البطولة، وتستعد لاستضافة أهم حدث في تاريخها وهو بطولة كأس العالم للأندية لنسخة 2023.

والجدير بالذكر أن الأهلي حجز مقعده في السوبر الأفريقي لنسخة 2023، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بينما تأهل اتحاد العاصمة بعدما توج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للعام الحالي.

