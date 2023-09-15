نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل قطاع عريض من الأشخاص عشاق كرة القدم الأوروبية إلى التعرف على هوية القائمة الخاصة بالمرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية للموسم الكروي الجاري.

متى تنطلق فعاليات الكرة الذهبية؟

ومن المنتظر أن تنطلق فعاليات حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية، في فرنسا، يوم الإثنين المقبل الموافق 17 من شهر أكتوبر القادم، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية