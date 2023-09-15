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أحمد جودة - القاهرة - انتقد أورس فيشر، المدير الفني ليونيون برلين، مواعيد انطلاق مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) خلال فترة الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة حاليا بشكل ملحوظ.

مدرب يونيون برلين ينتقد مواعيد مباريات البوندسليجا

وجاءت تصريحات فيشر، قبل مباراة فريقه أمام مضيفه فولفسبورج يوم غدٍ السبت بالبوندسليجا.

وقال فيشر، امس الخميس "هناك بالفعل جولتان أو ثلاث جولات، تقام عند الحد الأقصى لدرجة الحرارة.. يمكنني تخيل أن اللعب في درجة حرارة 30 مئوية أو أكثر، ليس بالأمر الجيد لصحتك".

ووصلت درجة الحرارة في ألمانيا، خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، إلى 30 درجة مئوية أو أكثر، وهو أمر غير معتاد في هذا الوقت من العام.

وكان الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لفولفسبورج، قد طالب أيضا بتأخير مواعيد مباريات (بوندسليجا) خلال فترة الصيف، نظرا لارتفاع درجات الحرارة حاليا.