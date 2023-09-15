نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجواء ودية في أول لقاءات العتال ونصر قبل انتخابات الزمالك.. وحوار موسع مع الأعضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء ودية وروح رياضية وتنافس شريف، التقي رجل الأعمال هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق المرشح لنفس المنصب منافسه هشام نصر المرشح لنفس المنصب في مقر نادي الزمالك.

هاني العتال يلتقي بهشام نصر قبل انتخابات الزمالك

وحرص هاني العتال على هامش لقاءه مع اعضاء الجمعية العمومية اليوم علي تحية هشام نصر خلال لقاء سريع جمع بينهما في مقر النادي وتبادل التحية.

ووعد هاني العتال اعضاء الجمعية العمومية خلال لقاءات موسعة في مقر الزمالك بالعمل منذ اليوم الأول له عند انتخابه نائبا لرئيس النادي والحصول على ثقة الجمعية العمومية في تنفيذ برنامجه الانتخابي المخصص لتطوير كافة الجوانب الاجتماعية للأعضاء بخلاف العمل الجماعي مع المجلس الجديد في بناء منظومة إدارية قوية محترفة في كافة اللعبات الجماعية الفردية فى المستقبل.

وبدأ هاني العتال جولاته الانتخابية بين اعضاء الجمعية العمومية وسط ترحاب كبير وتفاؤل حول مستقبل الزمالك.

