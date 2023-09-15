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بالمواعيد.. الجدول الكامل لبطولة الدوري المصري نسخة الموسم الجديد "صور"

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت قرعة الدوري المصري الممتاز “دوري النيل”، في نسخته الـ65 للموسم الجديد 2023-2024، والتي أقيمت في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

الجولة الأولى من الدوري المصري 

طلائع الجيش ضد البنك - الاثنين 18 سبتمبر - 7 مساءا على استاد جهاز الرياضة العسكري

نادي زد ضد الإسماعيلي - الثلاثاء 19 سبتمبر- 7 مساءا على ستاد القاهرة

الأهلي ضد المصري - الثلاثاء 19 سبتمبر- 7 مساءا على ستاد برج العرب

الداخلية ضد إنبي -  الأربعاء 20 سبتمبر - 4 مساءا على ستاد السلام

المقاولون العرب ضد بلدية المحلة - الأربعاء 20 سبتمبر - 4 مساءا على ستاد المقاولون العرب

سموحة ضد الجونة - الأربعاء 20 سبتمبر - 7 مساءا على ستاد الإسكندرية 

فاركو ضد فيوتشر - الخميس 21 سبتمبر - 4 مساءا على ستاد  برج العرب

الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا - الخميس 21 سبتمبر - 7 مساءا على ستاد الإسكندرية 

بيراميدز ضد الزمالك - الخميس 21 سبتمبر - 7 مساءا على ستاد الدفاع الجوي

مواعيد جدول الدوري كاملة

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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