نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمواعيد.. الجدول الكامل لبطولة الدوري المصري نسخة الموسم الجديد "صور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت قرعة الدوري المصري الممتاز “دوري النيل”، في نسخته الـ65 للموسم الجديد 2023-2024، والتي أقيمت في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الجولة الأولى من الدوري المصري

طلائع الجيش ضد البنك الأهلي - الاثنين 18 سبتمبر - 7 مساءا على استاد جهاز الرياضة العسكري

نادي زد ضد الإسماعيلي - الثلاثاء 19 سبتمبر- 7 مساءا على ستاد القاهرة

الأهلي ضد المصري - الثلاثاء 19 سبتمبر- 7 مساءا على ستاد برج العرب

الداخلية ضد إنبي - الأربعاء 20 سبتمبر - 4 مساءا على ستاد السلام

المقاولون العرب ضد بلدية المحلة - الأربعاء 20 سبتمبر - 4 مساءا على ستاد المقاولون العرب

سموحة ضد الجونة - الأربعاء 20 سبتمبر - 7 مساءا على ستاد الإسكندرية

فاركو ضد فيوتشر - الخميس 21 سبتمبر - 4 مساءا على ستاد برج العرب

الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا - الخميس 21 سبتمبر - 7 مساءا على ستاد الإسكندرية

بيراميدز ضد الزمالك - الخميس 21 سبتمبر - 7 مساءا على ستاد الدفاع الجوي

مواعيد جدول الدوري كاملة