نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمواعيد.. الجدول الكامل لبطولة الدوري المصري نسخة الموسم الجديد "صور" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتهت قرعة الدوري المصري الممتاز “دوري النيل”، في نسخته الـ65 للموسم الجديد 2023-2024، والتي أقيمت في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الجولة الأولى من الدوري المصري
طلائع الجيش ضد البنك الأهلي - الاثنين 18 سبتمبر - 7 مساءا على استاد جهاز الرياضة العسكري
نادي زد ضد الإسماعيلي - الثلاثاء 19 سبتمبر- 7 مساءا على ستاد القاهرة
الأهلي ضد المصري - الثلاثاء 19 سبتمبر- 7 مساءا على ستاد برج العرب
الداخلية ضد إنبي - الأربعاء 20 سبتمبر - 4 مساءا على ستاد السلام
المقاولون العرب ضد بلدية المحلة - الأربعاء 20 سبتمبر - 4 مساءا على ستاد المقاولون العرب
سموحة ضد الجونة - الأربعاء 20 سبتمبر - 7 مساءا على ستاد الإسكندرية
فاركو ضد فيوتشر - الخميس 21 سبتمبر - 4 مساءا على ستاد برج العرب
الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا - الخميس 21 سبتمبر - 7 مساءا على ستاد الإسكندرية
بيراميدز ضد الزمالك - الخميس 21 سبتمبر - 7 مساءا على ستاد الدفاع الجوي