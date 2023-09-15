نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمواعيد.. جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري نسخة الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة مباريات النادي الأهلي قي بطولة الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

ويبدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة نظيره المصري البورسعيدي.

جدول ومواعيد مباريات الأهلي

وفيما يلي جدول ومواعيد مباريات الأهلي:-

الجولة الأولى | الأهلي × المصري - الثلاثاء 19 سبتمبر - ستاد برج العرب - 7 مساء

الجولة الثانية | سيراميكا كليوباترا × الأهلي - الأربعاء 27 ستمبر - ستاد المقاولون العرب - 7 مساء " تؤجل المباراة في حال إعلان الكاف إقامة إياب دور 32 للأهلي يوم 29 سبتمبر "

الجولة الثالثة | الأهلي × الإسماعيلي - الأحد 8 أكتوبر - ستاد برج العرب - 7 مساء

الجولة الرابعة | الجونة × الأهلي - مؤجل

الجولة الخامسة | الأهلي × بلدية المحلة - الأحد 29 أكتوبر - ستاد القاهرة - 7 مساء " تؤجل المباراة في حال وصول الأهلي نصف نهائي الدوري الإفريقي "

الجولة السادسة | المقاولون العرب × الأهلي - السبت 4 نوفمبر - ستاد المقاولون - 7 مساء " تؤجل المباراة في حال وصول الأهلي لنهائي الدوري الإفريقي "

الجولة السابعة | الأهلي × سموحة - أحد يومي 28 أو 29 نوفمبر - ستاد القاهرة

الجولة الثامنة | زد × الأهلي - أحد يومي 5 أو 6 ديسمبر - ستاد القاهرة

الجولة التاسعة | الأهلي × الاتحاد - مؤجل

الجولة العاشرة | الزمالك × الأهلي - مؤجل - تلعب يوم الخميس 15 فبراير - 7 مساء

الجولة الحادية عشر | فاركو × الأهلي - الثلاثاء 2 يناير - ستاد برج العرب - 4 مساء

الجولة الثانية عشر | الأهلي × الداخلية - مؤجل

الجولة الثالثة عشر | طلائع الجيش × الأهلي - الثلاثاء 19 فبراير - ستاد الكلية الحربية - 4 مساء

الجولة الرابعة عشر | الأهلي × بيراميدز - أحد يومي 27 أو 28 فبراير - ستاد القاهرة

الجولة الخامسة عشر | البنك الأهلي × الأهلي - السبت 9 مارس - ستاد القاهرة - 7 مساء

الجولة السادسة عشر | الأهلي × إنبي - الأحد 17 مارس - ستاد القاهرة - 9 مساء

الجولة السابعة عشر | فيوتشر × الأهلي - أحد يومي 3 أو 4 أبريل - ستاد القاهرة



