نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد صفقات الميركاتو الصيفي 2023 في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت فترة الانتقالات الصيفية في مصر بشكل رسمي، والتي شهدت تدعيم الأندية المصرية صفوفها بالعديد من الصفقات المميزة استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

ويعد نادي زد إف سي الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز صاحب النصيب الأكبر من صفقات الميركاتو الصيفي بـ22 صفقة، ويأتي بعده في سباق التعاقدات الثلاثي الجونة وبلدية المحلة والاتحاد السكندري

بينما اكتفى الأهلي بطل النسخة الماضية من الدوري المصري بإبرام 3 صفقات جديدة هذا الصيف وتفعيل بند شراء خالد عبد الفتاح من سموحة، واستعادة الثنائي صلاح محسن وكريم نيدفيد.

بينما لم يتعاقد ناديي الزمالك والإسماعيلي مع أي صفقات جديدة بسبب منع الناديين من القيد، واكتفى الفريقين باستعادة جهود بعض لاعبيهما المعارين لتدعيم صفوفهما في الموسم الجديد.

صفقات الأندية المصرية في الميركاتو الصيفي 2023

- الأهلي

إمام عاشور (ميتلاند) – رضا سليم (الجيش الملكي) – خالد عبد الفتاح (تفعيل شرائه نهائيًا) – أنتوني موديست (فرنسا) – كما استعاد كريم نيدفيد وصلاح محسن بعد انتهاء إعارتهما.

- الزمالك

لم يبرم أي صفقات جديدة – استعاد محمود علاء ويوسف أوباما بعد انتهاء اعارتهما.

- الإسماعيلي

لم يبرم أي صفقات جديدة – واستعاد كريم عرفات وباسم مرسي بعد انتهاء إعارتهما.

- المصري

سمير فكري (الداخلية) – ميدو جابر (سيراميكا) – باهر المحمدي – محمد الشامي (الإسماعيلي) - يوسف الجوهري (المقاولون) – فخر الدين بن يوسف (انتقال حر)- أحمد عيد (الزمالك)- ليستويل أمانكونا (غانا) – أمادو جولدي با (دينامو أوتو تيراسبول) - محمود حمادة (فاركو) – أحمد أيمن منصور (انتقال حر).

- الاتحاد السكندري

عمر صلاح (حارس مرمى - سموحة) هاني الطامي (المنصورة) – أحمد ياسين (البنك الأهلي) - إسلام أبو سليمة (المصري) – سيف تقا – رجب عمران (سيراميكا كليوباترا) – الحبيب حسن عبده (النيجر) - أحمد غنيم (سبورتنج) – عمرو صالح (وادي دجلة) – أحمد الشيخ (بربرام التشيلي) – بيكالي أوبامي (الجابون)– محمود شبانة (الزمالك) – عمر الوحش (الإسماعيلي) – فرانك آلان (انتقال حر) – استعاد كريم الديب وبلال السيد وبنيامين بواتينج.

- بيراميدز

مصطفى فتحي (التعاون السعودي) – محمد رضا – محمود مرعي –مهند لاشين (فيوتشر) - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه (الزمالك) – فيستون ماييلي (يانج أفريكانز) – محمد عادل "أمو" (المقاصة) – أحمد ميهوب (المحلة).

- فيوتشر

محمد محمود – محمد أشرف "مانو" – محمد نصير – وليد مصطفى (الأهلي) – إنيمي بيكالي (شيريف تيراسبول) – خالد رضا (إنبي) – كاجالي درامي (جامبيا) – محمد صادق (بيراميدز) – حساني إيموارن (لوتو بوبو).

- سموحة

حسام حسن – مصطفى البدري – محمود وحيد (الأهلي) – أحمد خالد (أسوان) – فادي فريد – ميدو مصطفى – إسلام جابر (البنك الأهلي) – عبد اللطيف بن قسو – لحسن دهدوه (المغرب) – حسام هريدي (النصر للتعدين) - إيمانويل إيهيزو (نيجيريا) – حمدي علاء (الزمالك) – عمرو قلاوة (سيراميكا).

- البنك الأهلي

حسن شاهين (حارس مرمى – المقاولون) - أيمن أشرف (الأهلي) – محمد عبد اللطيف جريندو (المصري) – أحمد مدبولي (الإسماعيلي) – سيرجي أكا (الإسماعيلي) – معاذ الحناوي (المحلة) – أحمد النادري (المحلة) – إبراهيم حسن (الاتحاد) – عماد فتحي (أسوان) – علاء عطا (انتقال حر).

- فاركو

موسيس توراي – محمد بانجورا (تروا الفرنسي) – محمود البدري (سيراميكا) – باباكار نداي (السنغال) –شريف دابو (انتقال حر) – عمرو وردة (دوكسا القبرصي)– صلاح باشا (جيوجليانو الإيطالي) – محمد فخري (الأهلي).

- زد إف سي

شادي حسين – حمدي ياسر – علي لطفي – أحمد سيد عبد النبي – محمد أشرف – مصطفى فوزي (الأهلي) – بيتر زيلو موتوموسي – أرناوفي مومبولي (الكونغو) – ماتا ماجاسا (الجمارك الموريتاني) – محمد سوانيه (جامبيا) – محمد اسماعيل - جرجس مجدي (إنبي) – عمرو حسام (إيسترن كومباني) - محسني ماليما (تنزانيا) – مصطفى العش (غزل المحلة) - عبد الله مجدي – أحمد عاطف – محمود صابر (بيراميدز) – إسلام عبد الله – محمد رضا – مصطفى زيكو (حرس الحدود)- ديلسون كاموني (أسوان)

- الجونة

أحمد مسعود (حارس مرمى – طلائع الجيش) – الجامبي أليو جاتا (بترول أسيوط) - حسن الحطاب – عبادي (شبان قنا) – أحمد عبد الرسول (سموحة) – كمال أبو الفتوح (إيسترن كومباني) – أحمد بلحاج - جابريل شيكودي (سيراميكا) –أشرف مجدي (فيوتشر) – صبحي سليمان (الاتحاد) – أحمد محمود (الزمالك) – صبري رحيل (الاتحاد) – أحمد حامد "شوشة" (سموحة) – محمد الصباحي (انتقال حر) – سيف العجوز (المقاولون) – أيمن سعد "موكا" (لافيينا) – فارس جلال – محمد عماد (الأهلي).

- سيراميكا كليوباترا

أحمد دعدور (حارس مرمى - بيراميدز) - إسلام المزين (المصري) – علاء يحيى (لافيينا) – أحمد قندوسي – سعد سمير (الأهلي) – إيريك كامبالي (المريخ السوداني) – حسين حسني (بورتو السويس) - صديق أوجولا (سموحة).

- طلائع الجيش

موسى دياوارا (البنك الأهلي) – أحمد الشيخ – حميد ماو (غزل المحلة) – محمد حمدي زكي (أسوان) عبد الرحمن شيكا (الانتاج الحربي) – أحمد متعب (إيسترن كومباني) – كريم حلاوة (المقاصة) – مصطفى الخواجة (سموحة) – كريم طارق - إسلام محارب (الجونة) – يسري وحيد – عمر طارق (الترسانة) – جودوين شيكا (نيجيريا) – حسام دقدوق (تونس) – فريد شوقي (المصري).

- بلدية المحلة

إسلام مرزوق (زد) – محمد الزفراني (المغرب) – محمد أشرف – يوسف حسن - عبد الرحمن اللاهوني (بورتو السويس) – حسام أشرف – طارق علاء – ماجد هاني (الزمالك) – محمد أميسي (ليريا البرتغالي) – مهاب أشرف – أحمد العش (البنك الأهلي) – - أحمد رضا (وادي دجلة) - مؤمن راضي (انبي) – محمد عادل "أمو" (بيراميدز) – هشام حافظ (فيوتشر) – محمد رجب (الاتحاد السكندري) – نور الزمان الزموري (تونس) – ويسدوم (انتقال حر)

- الداخلية

محمود الزنفلي (حارس مرمى - البنك الأهلي) - أنس شندي (السويس) - عبد الرحمن عاطف (المحلة) -– باسم مدحت (الجونة) - إبراهيم جلال (إنبي)- إيهاب سمير (المحلة)– أحمد سيد غريب (الأهلي) – محمود حسونة (النصر) – أشرف العفلي (الجزيرة الليبي)- رمضان مصطفى (إنبي) - أحمد شداد – أحمد عماد - لؤي فهمي – أحمد عبد الرسول – إبراهيم ناجي (المصري)

- المقاولون العرب

عامر عامر (حارس مرمى – سيراميكا) - عربي بدر (الأهلي) – اسلام عبد النعيم (الاتحاد) – عمرو مرعي (انبي) – زياد فراج - عماد الدين أبوبكر (المصري) – أحمد فوزي - محمود وادي – عماد ميهوب (بيراميدز) – عمار حمدي (الأهلي).

- إنبي

زياد طارق (الأهلي).