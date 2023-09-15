انت الان تتابع خبر لاعب شهير ينطق الشهادتين ويعلن اسلامه في السعودية ويفاجئ جورجينا رودريغيز.. المفأجأة في هويته!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد تساؤلات من الجماهير حول سبب استخدامه وسم "الحمد لله" في منشوراته، أعلن اللاعب الألماني روبرت باور، مدافع فريق الطائي السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، اعتناقه الإسلام.

وقال باور عبر خاصية "ستوري": "أنا هنا الآن مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى، نحن نصلي معًا. لقد دخلت الإسلام من خلال زوجتي وعائلتها. لقد مضت سنوات عديدة وأنا ممتن لكم جميعًا على دعمكم وتشجيعكم في رحلتي."

انضم باور إلى فريق الطائي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فيردر بريمن الألماني، لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وقد لعب المدافع الألماني البالغ من العمر 28 عامًا في الدوريات الألمانية والروسية والبلجيكية خلال السنوات الست الماضية.

يستعد فريق الطائي لمواجهة فريق الحزم يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

يحتل فريق الطائي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط، بعد خوض 5 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات.