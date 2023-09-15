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"كاف" يختار مصطفى عبده للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»  مصطفى عبده، نجم النادي الأسبق، للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الإفريقي، خلال المباراة التي تجمع الفريق مع اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم الجمعة.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يختار مصطفى عبده للمشاركة فى مراسم تقديم كأس السوبر الإفريقي

وجاء اختيار الـ«كاف» للكابتن مصطفى عبده للمشاركة في تقديم كأس البطولة؛ نظرا لتاريخه الكبير وكونه أحد أبرز اللاعبين في القارة.

وسيقوم الكابتن مصطفى عبده بالدخول إلى أرض الملعب قبل ٢٠ دقيقة من انطلاق المباراة حاملا كأس البطولة، ويشاركه الكابتن حاج عدلان نجم الكرة الجزائرية الأسبق.

من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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