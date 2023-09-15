الدولي المغربي أشرف حكيمي يوجه صفعة قوية لمهاجم برشلونة الإسباني لامين يامال...لن تصدق ماذا فعل

انت الان تتابع خبر الدولي المغربي أشرف حكيمي يوجه صفعة قوية لمهاجم برشلونة الإسباني لامين يامال...لن تصدق ماذا فعلوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعرب اللاعب أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للمنتخب المغربي، عن فخره بالدفاع عن ألوان المنتخب، وذلك بعد المباراة الودية أمام بوركينا فاسو، التي انتهت بفوز المغرب بهدف نظيف.

نشر حكيمي تدوينة على حسابه في موقع "إنستغرام" تضمنت صوره بقميص المنتخب المغربي، وعلق عليها قائلاً: "تمثيل هذا المنتخب مصدر فخر، دائماً مغرب".

تفسير الكثيرين لهذه الإشارة هو إشارة حكيمي لمهاجم برشلونة الإسباني لامين يامال، الذي اختار اللعب مع المنتخب الإسباني بدلاً من المنتخب المغربي، بعدما كانا معاً في إسبانيا، ولكن كل لاعب اختار طريقه.

اختار حكيمي اللعب مع المنتخب المغربي، بينما اختار يامال اللعب مع إسبانيا، على الرغم من أن حكيمي لعب لفترة طويلة مع ريال مدريد الإسباني، ويامال خرج من برشلونة الإسباني.

شارك حكيمي كأساسي في المباراة التي فاز فيها المنتخب المغربي بهدف نظيف، سجله عز الدين أوناحي.

تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخب المغربي لنهائيات كأس أمم أفريقيا "الكوت ديفوار 2023"، التي ستقام في يناير وفبراير من عام 2024.