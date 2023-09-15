نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. خسارة مازن هشام أمام البيروڤي دييجو إلياس بنصف نهائي بطولة قطر الدولية للاسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن المصنف الثاني عالميا البيروڤي دييجو إلياس من تحقيق الفوز على المصري مازن هشام بثلاثة مجموعات دون رد في مباراة نصف نهائي بطولة قطر الدولية Qterminals.

خسارة مازن هشام أمام البيروڤي دييجو إلياس

وتمكن اللاعب البيروڤي من الفوز بالمجموعات الثلاث 11-9، 11-7، 11-8 خلال زمن وقدره 49 دقيقة في مباراة ظهر فيها لاعبنا المصري مازن هشام متأثرا بالمجهود الكبير الذي قدمه في مباراة الأمس أمام الإنجليزي محمد الشوربجي.

ويلاقي دييجو إلياس في المباراة النهائية الفائز من مباراة النصف نهائي الثانية التي تقام حاليا بين المصنف الأول عالميا المصري علي فرج ولاعب ويلز چويل ماكين.

وتختتم غدا منافسات الرجال ببطولة قطر الدولية للاسكواش والتي أقيمت بالدوحة خلال الفترة من 9 وحتى 16 سبتمبر.