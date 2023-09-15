تشافي: سنواجه أحد أفضل الفرق في الليجا.. وهذا موعد تجديد عقدي مع برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على صعوبة مباراة فريقه غدًا أمام ضيفه ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ماذا قال تشافي عن مواجهة ريال بيتيس؟

تشافي أضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"نصل إلى المباراة بشكل جيد، جميع اللاعبون الذين عادوا من المنتخبات متاحون".

وتاببع:"غدًا لدينا خصم صعب، ويعتبر أحد أفضل الفرق في الليجا".

وواصل:"ريال بيتيس لديه لاعبون يتمتعون بمستوى رائع مثل إيسكو وأيوزي ويليان خوسيه، بورخا، إنهم يحبون امتلاك الكرة، سيكون الاستحواذ هو المفتاح".

وأشار:"نحن بحاجة إلى جماهيرنا. لدينا هذا الأسبوع ثلاثة مُباريات منزلية، يجب على الناس الذهاب إلى مونتجويك".

وأوضح "لامين لديه كل ثقتي، حتى لو كان عمره 16 عام، فهو جزء من الفريق. سواء كان أساسيًا أو بديلًا سيكون لاعبًا مهمًا. علينا أن ننتبه إليه".

وأردف:"قبل ثلاثة أسابيع قلتم إنه كيف أجرؤ على وضع لاعب بعمر الـ16 (لامين يمال) اساسي في الفريق والآن تخبروني أنه يجب أن يرتاح، سوف نعتني به، نحن نعرف ماذا نفعل".

موعد تجديد عقد تشافي

وأكد:"سيتم الإعلان عن تجديد عقدي خلال أيام قليلة".

وزاد:"التجديد لمدة موسم هو المنطقي لأنه هنا في برشلونة يتعلق الأمر بالفوز، سيكون من السيء المعاناة وأن يكون بعدها لا يزال هناك سنوات متبقية من العقد".

وزاد:"حاليًا أنا سعيد والمشروع مستمر، سيتم الإعلان عن تجديد عقدي في غضون أيام قليلة".

وأوضح:"تحدثت عن تجديد عقدي مع ديكو ومع الرئيس، ومن قبل مع ماتيو. يجب على المدرب أيضًا أن يؤدي. الأمر يتعلق بتحقيق النجاح والألقاب وليس العقود الطويلة. لن أشكل مشكلة للنادي أبدًا".

واستطرد:"من المضحك أنه تم ترشيحي لجائزة ذا بيست لأفضل مدرب. انتم الصحفيين انتقدتوني طوال الوقت ولذلك فوجئت بوجودي ضمن المرشحين".

وفسر:"الزلزولي رحل بسبب قراره الشخصي، لكن لدينا خيار إعادة الشراء، لقد أراد اللعب كل دقيقة ولا يمكننا ضمان ذلك، لقد أراد اللعب أساسيًا. لا أعرف ما إذا كان سيحقق ذلك في أم لا مع بيتيس".

وعن مدى جاهزية جوندوجان لمباراة الغد رد:"تعرض لكدمة، تدرب أمس وسنرى كيف يشعر اليوم، يجب أن يكون معنا غدًا".

وحول موعود عودة مدافع الفريق أراوخو قال:"إذا سارت الأمور على ما يرام، سيعود رونالد أراوخو هذا الأسبوع".

وأكمل:"الفوز هو نتيجة اللعب الجيد وهذا امرٌ واضح بالنسبة لنا".