الارشيف / الرياضة

علي فرج يحجز مقعده في نهائي بطولة قطر الدولية للاسكواش

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي فرج يحجز مقعده في نهائي بطولة قطر الدولية للاسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن المصنف الأول عالميا المصري علي فرج من تحقيق الفوز على منافسه بنصف نهائي بطولة قطر الدولية للاسكواش Qterminals چويل ماكين بنتيجة مجموعات 3-0.

تأهل علي فرج إلى نهائي بطولة قطر للإسكواش

قدم علي فرج مستوى رائع خلال المباراة نال إعجاب الحضور الجماهيري الكبير حيث تمكن من حسم المجموعات الثلاثة بواقع 11-8، 11-7، 11-7 خلال مدة زمنية 49 دقيقة.

ويلاقي على فرج في المباراة النهائية منافسه البيروڤي دييجو إلياس والذي تغلب بدوره على المصري مازن هشام في مباراة نصف النهائي الأولى بنتيجة 3-0.

وتختتم غدا منافسات بطولة قطر الدولية على مستوى الرجال والتي إنطلقت في التاسع من شهر سبتمبر بمشاركة نجوم العالم في لعبة الاسكواش.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا