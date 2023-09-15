نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به معركته النارية الليلة، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، بنهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي لنسخة 2023.

تشكيل الأهلي أمام اتحاد العاصمة

وقرر مارسيل كولر التسلح بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - رضا سليم.

خط الهجوم: كهربا.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء، مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وسيحتضن ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، فعاليات اللقاء المرتقب بين الكبيرين بنهائي كأس السوبر الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد الجزائر

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس السوبر الأفريقي، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك عبر قناة bein sports hd 4.

تردد قناة bein sports hd 4 الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

كما حصلت قناة السعودية الرياضية SSC على حقوق بث فعاليات المباراة، والتي يأتي ترددها كالتالي:-

تردد قناة SSC العرب سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد فناة SSC على عرب سات

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح ⅔.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قنوات SSC على بدر سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو المعدل 3.

الاستقطاب: عمودي

الجودة: hd

معلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر

ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث النهائي الناري المرتقب بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، المعلق الكبير عصام الشوالي، والذي يتمتع بمكانة خاصة في قلوب الأهلاوية بتعليقاته الشهيرة على أهم مباريات المارد الأحمر في مختلف المسابقات.