رضا يقود هجوم الأهلي أمام اتحاد العاصمة في مباراة السوبر

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، مساء اليوم، في مباراة السوبر الإفريقي 2023، التي يستضيفها ستاد مدينة الملك فهد الدولي.

تشكيل الأهلي أمام اتحاد العاصمة

وقرر مارسيل كولر أن يخوض مباراة الليلة أمام اتحاد العاصمة، بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه رباعي الدفاع محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة وعلي معلول، وبالوسط أليو ديانج، إمام عاشور ومروان عطية، وبالهجوم رضا سليم، حسبن الشحات وكهربا مهاجما وحيدا.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري، عن نقل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي 2023، بالتاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والرياض، العاشرة بتوقيت الإمارات.