نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبات منتخب إسبانيا يرفعن راية التمرد.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ عدد من لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات قرارًا صارمًا بعدم الانضمام إلى صفوف المنتخب بسبب ما حدث في حادثة روبياليس الأخير في بطولة كأس العالم للسيدات.

وقام روبياليس بتقبيل اللاعبة " جيني هيرموسو" بعد الفوز بكأس العالم للسيدات، ذلك الأمر الذي أحدث ضجة حول التمييز الجنسي في الرياضة والمجتمع الإسباني.

وفي بيان رسمي أكدت 39 لاعبة بعدم شعورهم بالأمان وأيضا رفضهم الإنضمام إلى صفوف المنتخب بالحديث، وجاء كالتالي:" يود لاعبو المنتخب الوطني المطلق، أبطال العالم الجدد، وكذلك زملائهم في الفريق، أن يعبروا، كما فعلوا في 25 أغسطس 2023، عن استيائهم الشديد".

وتابع البيان:" بعد تلك الأحداث التي وقعت خلال مراسم توزيع ميداليات كأس العالم للسيدات، ولسؤ الحظ تمكن الجميع من رؤيتها ليست شيئًا محددًا وتتجاوز الرياضة، في مواجهة هذه الأفعال، يجب ألا نتسامح مطلقًا مع زملائنا في الفريق، ومعنا ومع جميع النساء".

المحكمة العليا الإسبانية تمنع روبياليس من الاقتراب من هيرموسو

أصدر قضاة التحقيق في المحكمة العليا الإسبانية منذ قليل، قرار بمنع لويس روبياليس الرئيس السابق للاتحاد المحلي لكرة القدم من الاقتراب من جيني هيرموسو لاعبة المنتخب للسيدات عقب مثول روبياليس أمام محكمة بتهمة الاعتداء الجنسي بعد تقبيله للاعبة في فمها.