نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أزمة قوية تضرب الأهلي قبل بداية مباراة اتحاد العاصمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أزمة قوية قبل بداية مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

أزمة في دخول جماهير الأهلي قبل انطلاق المباراة

وكشفت رابطة الجماهير الخاصة بالنادي الأهلي في المملكة العربية السعودية عن وجود ازمة في الوقت الحالى قبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضد اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي.

وأعلنت رابطة الجماهير عبر الحساب الرسمي لها على الفيس بوك ظهور أزمة حيث كتبت:"مهور الأهلي بره المدرج من أكثر من ثلاث ساعات ومفيش أي موافقات حتى ممنوع دخول بانر أعظم نادي ف الكون وشعارات الأهلي العادية".

ولكن تدخلت إدارة النادي الأهلي وتم حل المشكلة ودخول البانرات إلى ملعب المباراة.