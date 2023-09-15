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السوبر الأفريقي.. عصام الشوالي يعلق على صفقة الأهلي الجديدة.. ماذا قال؟

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أحمد جودة - القاهرة - علق المعلق الرياضي عصام الشوالي على صفقة النادي الأهلي الجديدة أثناء تعليقه على مباراة كأس السوبر الأفريقي بين المارد الأحمر واتحاد العاصمة الجزائري.

وقال الشوالي أثناء عرضه لتشكيل الفريق الأحمر: "هذا إمام عاشور صفقة القرن القادم للأهلي من الدانمارك".

قيمة صفقة إمام عاشور

الصحافة الدنماركية أكدت أن قيمة الصفقة تجاوزت 3 ملايين يورو وظل الاختلاف حول تقسيط المبلغ من عدمه، ولكن في الغالب سيتقاضى اللاعب 15 مليون جنيه شهريًا.

وضم الأهلي إمام عاشور من ميتلاند مقابل 2 مليون و800 ألف دولار، فيما باع حمدي فتحي لنادي الوكرة مقابل 3 ملايين و200 ألف دولار.

وأعلن الأهلي ضم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي في يوليو الماضي، إلى صفوف الفريق لمدة خمس سنوات قادمة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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