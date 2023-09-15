نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر الإفريقي.. VAR يصدم كهربا ويحرمه من الهدف الأول في اتحاد العاصمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرمت تقنية الفيديو “VAR” النجم محمود عبد المنعم كهربا من إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الأفريقي المقام على أراضي المملكة العربية السعودية.

هدف كهربا الملغي أمام اتحاد العاصمة

وسجل محمود كهربا هدفًا في الدقيقة السابعة من بداية أحداث الشوط الأول، بعد متابعة للتسديدة التي أطلقها الوافد الجديد إمام عاشور، حيث ارتدت من حارس مرمى اتحاد العاصمة ليكملها مهاجم الأهلي في الشباك.

وتدخل الحكم ليحتسب ركلة حرة على كهربا بعد تدخله على حارس المرمى، وظلت النتيجة سلبية دون أهداف.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام اتحاد العاصمة

وقرر مارسيل كولر التسلح بتشكيل ناري أمام اتحاد العاصمة، وهو:

في حراسة المرمى: الشناوي

في الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول.

في الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، كهربا

دكة بدلاء الأهلي أمام اتحاد العاصمة

وجاءت دكة بدلاء المارد الأحمر كالتالي:

مصطفى شوبير- بيرسي تاو - محمد مجدي قفشة- - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر-صلاح محسن- ياسر إبراهيم.