نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركلة جزاء وتقنية VAR تمنحان اتحاد العاصمة تقدم مثير أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي.. نهاية الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من اللقاء الناري، الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري، والتي كانت ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي لنسخة 2023.

أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف دون رد، جاء في الدقيقة 43 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء سددها اللاعب زين الدين بلعيد، لتخترق شباك المارد الأحمر بنجاح.

وحاول المارد الأحمر في بداية اللقاء في اقتناص هدف اللقاء الأول بأقدام اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، لكن تم إلغاءه من قبل حكم اللقاء بداعي التدخل على الحارس.

وعلى الجانب الآخر حاول لاعبو اتحاد الجزائر اختراق شباك المارد الأحمر، لكن حارس الاعلى محمد الشناوي نجح في إنقاذ مرماه من هدف تقدم الفريق الجزائري.

وفي الدقيقة ال16 من عمر المباراة نجح الأهلي في الانفراد بالكرة عن طريق اللاعب رضا سليم، لكن دفاعات اتحاد العاصمة تصدت للكرة.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، بملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وتنقل فعاليات اللقاء الآن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية ومنهم بطولة كأس السوبر الإفريقي، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك عبر قناة bein sports hd 4، بتعليق المعلق الكبير عصام الشوالي.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- آليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات- رضا سليم- محمود عبدالمنعم كهربا.

وعلى الجانب الآخر دخل اتحاد العاصمة اللقاء بتشكيل مكون من: