نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بنديك سبور التركي يعلن ضم أحمد حسن كوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بينديك سبور التركي، الحصول على خدمات الدولي المصري " أحمد حسن كوكا"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من أولمبياكوس اليونانى.

بينديك يعلن تعاقده مع أحمد حسن كوكا



وقامت صفحة نادى بينديك سبور التركي بالنشر على موقع التواصل الاجتماعي إكس " تويتر سابقا"، فيديو للإعلان الرسمي بانضمام أحمد حسن كوكا لصفوفه.



وكتب النادى التركى على حسابه "أحمد حسن في بينديك سبور! تعاقد بينديك سبور مع المهاجم المصري أحمد حسن الذي سبق له اللعب مع قونيا سبور وألانيا سبور في بلادنا".

كما أصدر كوكا بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس، للإعلان عن فسخ تعاقده مع أولمبياكوس اليونانى، وجاء كالتالي:-

اليوم، أفسخ تعاقدي مع أولمبياكوس، أفضل نادٍ في اليونان ومن الأفضل في أوروبا.

كانت رحلة رائعة وسعيد للغاية بكل دقيقة خضتها بهذا القميص.

شكرا لكل شخص في النادي وشكر خاص لجماهير أولمبياكوس للحب والدعم الذي قدموه لي منذ وصولي.

للأسف الوداع دائما سيء لكن كما تقولون (أنت واحد منا) وفي الحقيقة أشعر بذلك.

في أي مكان سأكون سأدعمكم، أحبكم، وأحب اليونان ودائما سأزورها".



ونجح أحمد حسن كوكا في تسجيل 11 هدفًا وصنع هدفًا آخرًا في 26 مباراة، خاضها خلال الموسم الماضي.