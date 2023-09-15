انت الان تتابع خبر وداعا ايها الفرعون المصري .. صدمة كبرى لجماهير الكرة العربية ستكون الليلة حزينة للغاية بسبب ماحدث مع النجم محمد صلاح واعضب الملايين من حولة في العالم بأكمله والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هل سيغادر محمد صلاح نادي ليفربول؟ يعود هذا السؤال إلى الواجهة مرة أخرى بعد قرار إدارة النادي بالتعاقد مع لاعب بديل للنجم المصري. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي يوم الأحد الماضي عن تعاقده مع اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي الذي يشغل نفس مركز محمد صلاح. تفاصيل هذا التعاقد تشير إلى نجاح ليفربول في إبرام صفقته الثانية في صيف 2023، حيث سبق وأن ضم اللاعب الأرجنتيني ماك أليستر من فريق برايتون. وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي عن نجاحه في التعاقد مع سوبوسلاي قادمًا من فريق لايبزيج الألماني.

سيرتدي اللاعب القميص رقم 8 مع الفريق الأحمر. وفي أول تصريح له، قال اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا: "الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت طويلة حقًا، لكن في النهاية أنا هنا، سعيد ومتحمس لبدء هذه الرحلة". وأضاف: "ليفربول هو نادٍ تاريخي حقًا مع لاعبين مميزين ومدرب ممتاز. بالنسبة لي، كان من الأمور المثالية أن أتخذ الخطوة التالية في نادٍ مثل هذا".

ومن المعروف أن عقد دومينيك سوبوسلاي مع ليفربول سيمتد حتى يونيو 2028. وقد حسم ليفربول صفقة سوبوسلاي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيج، والتي تقدر بحوالي 70 مليون يورو.

يبدو أن مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول مهدد، على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن رحيله حتى الآن. تشير تقارير وأخبار صحفية متعددة إلى اقتراب رحيله بعد تعاقد الفريق مع لاعب بديل له. وقد تلقى صلاح عروضًا من أندية أوروبية وخليجية بسبب تراجع أداء الفريق في الموسم الماضي.

انتهت مغامرة ليفربول في الموسم الماضي بالاحتلال الخامس في جدول الترتيب، وفشل الفريق في تحقيق أي بطولة أو التأهل لدوري أبطال أوروبا. وحذرت التقارير الإنجليزية النادي من محاولات أندية أخرى لخطف صلاح، بما في ذلك نادي الهلال السعودي.

باريس سان جيرمان يتابع صلاح بشكل مكثف ويدرس إمكانية التعاقد معه لتعويض رحيل ليونيل ميسي. وعلى الرغم من وجود عقد صلاح مع ليفربول حتى عام 2025، إلا أن هذه العروض لا تزال قائمة وتحظى بالاهتمام. في النهاية، سيكون على ليفربول وصلاح اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبلهما، وسنرى ما سيحدث في الأيام القادمة.

يدرس ليفربول أيضًا إمكانية التعاقد مع لاعب بديل لصلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتعويض رحيل ميسي. وعلى الرغم من وجود عقد صلاح حتى عام 2025، فإن الاهتمام بالحصول على خدماته لا يزال قائمًا.