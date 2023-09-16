بالصور.. لحظة ظهور نيمار الأول في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر البرازيلي نيمار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، للمرة الأولى مع الزعيم في بطولة الدوري.

لحظة ظهور نيمار الأول في دوري روشن السعودي

وكان البرازيلي نيمار، قد انتقل إلى صفوف الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعرض نيمار للإصابة فور انتقاله إلى الهلال السعودي، مما أدى إلى غيابه عن المشاركة مع الزعيم، ليظهر للمرة الأولى أمام الرياض خلال المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة.

وحقق الهلال الفوز أمام نظيره الرياض بسداسية مقابل هدف في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

نيمار لعب بديلًا في المباراة التي جمعت بين فريقي الهلال والرياض في الدقيقة 64 بدلًا من ميشيل ديلجادو.

وصنع نيمار هدفًا في سداسية الهلال أمام الرياض، سجله مالكوم دي أوليفيرا، في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة.