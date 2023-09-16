نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مفجرة أزمات" نيمار تشجعه من الملعب أمام الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية سعودية؛ مفاجأة كبرى بشأن تشجيع بعض الجماهير للنجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من الملعب في مباراة الرياض، التي جمعت بينهما منذ قليل في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

نتيجة مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي

ونجح فريق الهلال في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق الرياض، بستة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونشرت شبكة قنوات "SSC"، مجموعة من المشاهد، التي تواجد فيها عائلة نجم فريق الهلال نيمار دا سيلفا، في ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"؛ مع وجود والده ووكيل أعماله وشفيقته.

كما أوضحت القناة، أن البرازيلي نيمار يحرص على وجود ترابط بعائلته وشقيقته بالتحديد حيث يتواجد بشكل مستمر للاحتفال بعيد ميلادها في البرازيل، وهو ما كات يسبب العديد من الأزمات مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

والجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا، كان قد انتقل إلى صفوف نادي الهلال السعودي،قادما من نادي باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.