نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. "سيب بلابيلنا تسطع" بيت شعر غريب لمدحت شلبي أثناء مباراة الهلال والرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المصري مدحت شلبي على أولى مبارياته في دوري روشن السعودي والتي قد جمعت بين الهلال بنظيره الرياض مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.

وحضرت إفيهات مدحت شلبي في المباراة حيث علق على لقطة البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يجلس على دكة الاحتياط قائلا: " أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، سيب بلابيلنا تسطع".

نتيجة مباراة الهلال ضد الرياض

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تحقيق فوز ساحق أمام نظيره فريق الرياض بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الزعيم السعودي رصيده عن النقطة السادسة عشر متواجدًا في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، في حين تجمد رصيد الرياض عن النقطة الرابعة في المركز السادس عشر.