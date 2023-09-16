نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريحات مثيرة من كولر بعد خسارة الأهلي لقب السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق المدير الفني السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تصريحات مثيرة وقوية عقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

تصريحات مارسيل كولر بعد مباراة اتحاد العاصمة

وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي:"الحكم كان سيئ للغاية، محمود كهربا كان لديه ركلة جزاء صحيحة، لأول مرة أشاهد حكم يقوم باستمرار اللعب في كرة من المُمكن أن تحتسب ركلة جزاء".

وأضاف كولر:"نجحنا في ضم موديست ولكن لم يستطيع المشاركة في المباراة بسبب القيد".

وواصل:"علينا التركيز في المباريات القادمة والاستعداد لبطولة الدوري المصري الممتاز ومواجهة فريق المصري البورسعيدي في افتتاح الجولة الأولى".

وأتم :"رغم حالة الحزن اللي أنا فيها، لكن يبقى إن عندنا شيء نتعلمه من الألم اللي محتاجينه يفوقنا، أحيانا بتشعر بالتعالي وإن المباراة هتمشي معاك لوحدها، وأنا هتكلم مع فرقتي بشكل قوي عن النقطة دي.. المكسب مبيجيش أبدًا من غير جهد".

وكان النادي الأهلي قد تلقى الهزيمة بهدف دون رد عن طريق زين الدين بالعيد من ركلة جزاء لفريق اتحاد العاصمة الجزائري.