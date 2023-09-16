نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحرك عاجل من الأهلي ضد حكم مباراة السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر من داخل النادي الأهلي عن تحرك عاجل ضد حكم مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والذي خسره المارد الأحمر بهدف وحيد مقابل لا شيء.

الأهلي يدرس تقديم شكوى ضد حكم مباراة السوبر

ووفقًا لما أوضحه مصدر من داخل النادي الأهلي، أن الإدارة تدرس بشكل عاجل تقديم شكوى ضد الحكم الجابوني بيير جيسلان أتشو، بعد التحامل على الفريق في مباراة السوبر، وتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء محققة لكهربا، في شوط المباراة الأول.

بجانب أن الحكم الجابوني كان ضعيف الشخصية، وظهر متوترا منذ الدقيقة الأولى للمباراة، وأعطى الفرصة للاعبي اتحاد العاصمة لإهدار الوقت بشكل مبالغ فيه، بالأخص في شوط المباراة الثاني.

وتلقى المارد الأحمر خسارة مفاجأة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف وحيد جاء من ركلة جزاء عن طريق زين الدين بلعيد في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر وزمن الشوط الأول للمواجهة التي أقيمت في الطائف بالمملكة العربية السعودية.