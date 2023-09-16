نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تألق في الظهور الأول مع الهلال.. نيمار يواصل هوايته المفضلة وهذا هو أكبر عيب (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في أولى مبارياته رفقة الزعيم منذ الإنضمام في الصيف الحالي في صفقة وصلت قيمتها إلى 90 مليون يورو، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيمار يواصل تألقه في الظهور الأول مع الهلال

وواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، هوايته المفضلة في الظهور الأول مع الأندية التي يشارك في صفوفها، بأدائه الرائع حيث ساهم في أكثر من هدف في مباراته الأولى مع الهلال ضد نظيره نادي الرياض، والتي انتهت بفوز الأول بستة أهداف مقابل هدف.

مسيرة نيمار في الظهور الأول مع الأندية والمنتخبات

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، بدايات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في الأندية التي لعب لصفوفها خلال التقرير التالي..

كانت بدايات الأسطورة البرازيلية، رفقة فريق سانتوس البرازيلي، في عام 2009، وقدم مستوى رائع خلال الظهور الأول له عندما حل بديلا فيأخر 14 دقيقة، وقدم أداء مهاري ممتاز وحصد جائزة أفضل لاعب واعد، في بطولة الباوليستا.

ولم يقتصر أداء نيمار رفقة الأندية فقط، بل تمكن من الظهور بشكل لافت مع منتخبات البرازيل سواء الأول أو تحت ال17 عام، حيث تمكن من تسجيل هدف مع منتخب الشباب في مواجهة اليابان.

وكرر نيمار هذا الأمر، في مباراته الافتتاحية مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، والذي انضم إليه بعد كأس العالم 2010 مباشرة؛ حيث سجل هدفًا ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد تجربة النجم البرازيلي رفقة فريق برشلونة، هي البداية الأسوء حيث بدأت بشكل سلبي قبل أن تنتهي بالعديد من الانجازات العظيمة.

وأعاد نيمار، سلسلة البدايات العظيمة حين شارك مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تمكن من صناعة هدف في مباراته الأولى أمام جانجون؛ وذلك في أغسطس من عام 2017.

وفي ظهوره الأول مع الهلال السعودي، ضد الرياض، شارك من الدقيقة 63، وتمكن من المساهمة في 4 أهداف، من خلال "أسيست وبري أسيست"، بالإضافة إلى حصوله على ركلة جزاء.