البنك الأهلي والطيران يفجران كبرى مفاجآت الجولة الخامسة لدوري اليد

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الخامسة لمسابقة دوري المحترفين لكرة اليد، مفاجآت بالجملة، أبرزها سقوط الزمالك في فخ الهزيمة أمام البنك الأهلي، وفوز الطيران على سبورتنج.

البنك الأهلي يسقط الزمالك في دوري اليد



وتمكن البنك الأهلي من تحقيق فوزا حاسما على الزمالك في الثواني الأخيرة، بالمباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على صالة ميت عقبة، بنتيجة 27 - 26.

وألحق البنك الأهلي الهزيمة الأولى بنظيره الزمالك، في الموسم الحالي، ليتساوى في صدارة الترتيب مع الأهلي بالعلامة الكاملة بتحقيق 5 انتصارات من 5 مباريات.

الطيران يفجر مفاجأة ويهزم سبورتنج بدوري اليد

في نفس الجولة فجر الطيران مفاجأة أخرى بتحقيق الفوز على سبورتنج، بنتيجة 31 - 30، بعد أن احتكم الفريقين لرميات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

وتنص لائحة دوري المحترفين الموسم الحالي، بضرورة حسم أحد الفريقين لنتيجة المباراة، والاحتكام لرميات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وفي نفس الجولة حقق الأهلي فوزا سهلا على الشمس بنتيجة 30 - 19، بينما جاءت باقي النتائج على النحو التالي:

فوز سموحة على أصحاب الجياد 29 - 25

فوز الأولمبي على العبور بنتيجة 29 - 23

فوز الجزيرة على الزهور بنتيجة 27 - 24

فوز هليوبوليس على طلائع الجيش 36 - 32