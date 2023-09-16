نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عدلي القيعي يكشف لأول مرة السبب الحقيقي وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن السبب الحقيقي وراء إقالة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء، وتعيين خالد بيبو بدلًا منه.

وقال عدلي القيعي في برنامج ضيفي مع الإعلامي معتز الدمرداش بقناة الشرق نيوز: "ما حدث مع سيد عبد الحفيظ أمر مفاجئ، ولكن كان ناجحًا ومحل تقدير بالطبع والجمهور كان يحبه بشدة ومتعلق به والمسؤولية دائمًا بها جزء ظاهر وجزء مخفي".

وأشار: "الجزء الظاهر ما يحبه الناس أو قد يكرهوه فأنت قد تكره شخصًا على الرغم من أن المخفي قد يجعلك تحبه ولكن مع سيد الجمهور أحبه في الظاهر والمخفي".

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ كان في منصبه لمدة 12 عام بذات المكان ولم يتغير أو يختلف مطلقًا، ولكن إدارة النادي أصبحت تفكر في تغيير الأدوار التي يقوم بها مدير الكرة، وكان سيتم إقالته الموسم الماضي، ولكن انتظروا حتى يرحل بعد فترة نجاح وتألق كبير مثل هذا الموسم الاستثنائي 2022/2023".

واختتم: "سيد عبدالحفيظ من الممكن أن يعود إلى الأهلي في أي منصب آخر، لأن هذا المنصب قليل عليه، ولكنها ليست معلومة لأنني لست صاحب القرار في النادي ".