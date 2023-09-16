نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية الخاصة بالدوري الإسباني عن موعد كلاسيكو الليجا المنتظر بين كل من برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد والتي يترقب موعدها الجميع بكل أنحاء العالم وعشاق الساحرة المستديرة.

- موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

وحددت رابطة الأندية مساء يوم السبت الموافق 28 أكتوبر القادم موعدا للمباراة التي ستجمع بين برشلونة وريال مدريد بملعب لويس كومبانيوس الأولمبي في تمام الساعة الخامسة وربع بتوقيت إسبانيا.

- ترتيب برشلونة وريال مدريد

ويحتل نادي برشلونة "البارسا" المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات وتعادل وحيد ولم يهزم بينما يأتي نظيره الملكي بالمركز الأول ويتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة حيث فاز بأربع مباريات ولم يتعادل أو يخسر.

- تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد

والتقى البلوجرانا مع كتيبة أنشيلوتي بخمس مباريات في الموسم الماضي حيث فاز الأول بثلاثة وانتصر ريال مدريد بمباراتين منهم.