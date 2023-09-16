نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يوجه صدمة قوية لـ أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي ريال مدريد، في التعاقد مع نجم الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الميرنجي في النصف الثاني من الموسم الجديد.

وبحسب صحيفة DC، فان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، طلب التعاقد مع الإيطالي باولو ديبالا لاعب روما في الميركاتو الشتوي القادم.

وأشارت الصحيفة أن أنشيلوتي كان يرغب في تدعيم خط الهجوم بديبالا، ولكن إدارة ريال مدريد غير مقتنعة بملفه الشخصي.

موعد مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني

يخوض لاعبو ريال مدريد مواجهة قوية أمام نظيره فالسنيا، اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة والربع مساء بتوقيت أبو ظبي.