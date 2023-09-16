نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف يكشف سر خسارة الأهلي للقب السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، سر خسارة الأحمر أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الإفريقي، أمس الجمعة، بهدف دون رد.

وأكد محمد يوسف أن الأهلي كان يحتاج لخوض وديات أكثر قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وأشار محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي كان يحتاج إلى وديات أكثر قبل السوبر الأفريقي، ليكون هناك مزيد من الانسجام بالنسبة للصفقات الجديدة".

وتابع: "لا بد من نسيان الماضي، ونسيان اللقاء، وتركيز الأهلي على ما هو قادم".

واختتم: "موديست كان سيكون نقطة فارقة لصالح الأهلي في لقاء اتحاد العاصمة".