بسبب إمام عاشور.. مدرب الأهلي السابق يوجه انتقادًا إلى كولر

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد يوسف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، انتقادًا إلى مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر الحالي، بسبب إمام عاشور..

وأكد محمد يوسف أن كولر أخطأ بسبب الدفع بإمام عاشور أساسيًا في لقاء اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي الذي انتهى بخسارة الأهلي بهدف دون رد.

وأوضح محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كنت أفضل البدء بمحمد مجدي أفشة بدلًا من إمام عاشور في لقاء اتحاد العاصمة".

وأضاف: "إمام عاشور منذ فترة كان مُصابًا، فكيف أدفع به أساسيًا، أعتقد أن هذا الأمر خطأ".

واختتم: "كفة الأهلي فنيا أعلى من اتحاد العاصمة، لكن الثقة التي حصل عليها الفريق الجزائري مع بداية اللقاء ساهمت في خسارة الأهلي".