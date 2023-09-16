نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل يثير غضب نجم بايرن ميونخ.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن الألماني توماس توخيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ قد تسبب بغضب أحد نجوم الفريق بعدما قام باستبداله في المباراة التي جمعت بينهم وبين باير ليفركوزن وانتهت نتيجتها بالتعادل 2/2 بين الناديان.

وقام المدرب توماس توخيل باستبدال جوشوا كيميتش مما جعله يغضب بشدة من ذلك واشرك زميله نصير مزراوي على حسابه في الدقيقة 61 من أحداث الشوط الثاني ضمن منافسات الجولة الرابعة من البوندسليجا.

وقرر توخيل إعادة كونراد لايمر إلى وسط الملعب بعدما كان يلعب بمركز الظهير ولعب مزراوي بمركزه الطبيعي حيث نزل بديلا لجوشوا كيميتش مما أصابه بالدهشة والغضب الشديد.

وعبر جوشوا كيميتش عن غضبه الشديد هذا وسأل توماس توخيل عن سبب استبداله المفاجئ رغم اداءه الجيد ليحاول الآخر تجنب الدخول معه في صدام وقام بمواساته بدلا من الحديث وتوتر الموقف بينهم.