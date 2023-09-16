نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد أرتا سولار اليوم السبت 16/92023 في الكونفيدرالية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مشواره في الكونفيدرالية الإفريقية اليوم بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي خلال السطور التالية موعد مباراة الزمالك ضد أرتا سولار فى الكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة لها

موعد مباراة الزمالك ضد أرتا سولار

من المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره أرتا سولار فى ذهاب دور الـ32 من البطولات الأفريقية مساء اليوم السبت 16 سبتمبر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد أرتا سولار

من المقرر أن تذاع مباراة الزمالك ضد أرتا سولار فى كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم السبت عبر شاشة قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد والحصري لمواجهات المسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.