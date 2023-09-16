نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم العالمية، موعد إنطلاق فاعليات منافسات بطولة كأس العالم للأندية لعام 2023، والمقرر اقامتها خلال شهر ديسمبر المقبل في المملكة العربية السعودية بمشاركة 7 أندية.

موعد إنطلاق كأس العالم للأندية

وتنطلق فاعليات منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 22 من الشهر ذاته، على الأراضي السعودية.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الفائز من لقاء "اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي"، وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية يوم الجمعة 15 ديسمبر المقبل في الدور الثاني للمونديال.

وفي حال فوز الأهلي، سيلاقي في دور قبل النهائي الفريق الفائز بلقب كأس الليبرتادورس، وتقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، يوم الإثنين 18 من ديسمبر المقبل.

كما يتأهل الأهلي في حال فوزه على بطل كأس الليبرتادورس، مباشرة إلى مباراة النهائي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، يوم 22 من ديسمبر المقبل، ويواجه الفائز من (المتأهل من كلوب ليون ضد اوراوا الياباني) أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.