نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تين هاج يفاجئ سانشو بتصريحات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاشى إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، الإجابة بصورة مباشرة على أسئلة بشأن جيدون سانشو الذي قرر استبعاده من الفريق الأول لأسباب انضباطية، لكنه شدد على أن عمله يقتضي فرض المعايير.

واستبعد تن هاغ اللاعب من تشكيلته في خسارة يونايتد 3-1 أمام أرسنال في الثالث من الشهر الجاري وقال حينها إن القرار جاء لتواضع أداء اللاعب الإنجليزي الدولي في المران.

وعقب المباراة رد اللاعب البالغ عمره 23 عاما في منشور مطول على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقة باسم تويتر قائلا إنه تم معاملته مثل "كبش فداء" بشكل غير عادل. وأزال المنشور بعدها.

وقال يونايتد يوم الخميس إن سانشو سيتدرب منفردا لحين حسم الأمر.

وقال تن هاغ في مؤتمر صحفي قبل مواجهة برايتون اند هوف ألبيون يوم السبت "هناك شخصيات مختلفة وعليك أن تدير تلك الشخصيات. لكن دائما ما يكون الفريق فوق أي شيء آخر".

وأضاف "طلب مني النادي (وضع) خطوط صارمة فلم تكن هناك ثقافة جيدة قبل الموسم الماضي. كان علي وضع معايير جيدة".

وتابع "لا يتعلق الأمر أبدا بشخص يرتكب خطأ واحدا، إنها عملية بأسرها قبل أن تصل إلى نتيجة بعينها بشأن خطوط صارمة. هناك منظومة للتعامل مع تجاوز الخطوط، سواء من الطاقم التدريبي أو اللاعبين، لذا عليك أن تكون قويا".

ويفتقد يونايتد أيضا جهود الجناح أنتوني الذي قال هذا الأسبوع إنه لن يعود على الفور للنادي وسط مزاعم اعتداء ضده. ونفى أنتوني ارتكاب أي مخالفات.

وبسؤاله بشأن موعد عودة اللاعب البرازيلي قال تن هاغ "ليس لدي أدنى فكرة. إنه محبط لكنه بخير".

ويحتل يونايتد المركز 11 في الترتيب بفارق ثلاث نقاط خلف برايتون سادس الترتيب.