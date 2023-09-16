نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة تضرب الأهلي بسبب موديست.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر إعلامية عن وجود أزمة داخل جدران النادي الأهلي بسبب الوافد الجديد أنتوني موديست مهاجم القلعة الحمراء.



وحسب ما أكده الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي يواجه مشكلة في قيد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الجديد، في القائمة الإفريقية، بسبب اللوائح.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الكاف رفض قيد موديست بسبب اللوائح رغم فتح القيد، وهو ما أشعل الغضب داخل النادي الأهلي، وسوف تستمر محاولاته لقيده قبل المباراة".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي طالب الكاف بقيد اللاعب واعترض على الرفض، رغم فتح القيد الإفريقي وقيد اللاعب محليًا، وحتى هذه اللحظة اللاعب خارج مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، في السوبر الإفريقي، إلا في حال نجاح النادي في قيده".