نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام أرتا سولار فى كأس الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم الفجر الرياضي خلال السطور التالية تشكيل الزمالك الذي من المتوقع أن يخوض به خوان كارلوس أوسوريو مباراة أرتا سولار اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في كأس الكونفدرالية الإفريقية



ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد منافسه أرتا سولار الجيبوتي مساء اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم:محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - سيد عبد الله نيمار.