نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد في الدوري الأمنريكي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق الكرة العالمية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة لتلك المباراة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة إنتر ميامي واتالانتا يونايتد

وتقرر إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجارى في إطار منافسات بطولة الدوري الأمريكي.

وتنطلق مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان فريق إنتر ميامي قد حقق الفوز على حساب فريق سبورتنج كانساس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي غاب عنها ليونيل ميسي بسبب تواجده مع منتخب بلاده.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد

وتنقل فعاليات مباراة إنتر ميامي وأتالانتا يونايتد عبر قناة إنتر ميامي الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"