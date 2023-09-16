نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على التشكيل الذي سيخوض مواجهة وولفرهامبتون في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون

ويقود الهجوم النجم الدولي المصري محمد صلاح الذي سيخوض المواجهة الأولى بعد نهاية الميركاتو الصيفي والعرض المقدم من فريق اتحاد جدة السعودي والذي قُوبل بالرفض من الثنائي صلاح وفريقه ليفربول، وجاء تشكيل ليفربول المتوقع على النحو التالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، جويل ماتيب، آندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، ديوجو جوتا.

وتنطلق منافسات مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة،