نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو يوجه صدمة لجماهير الزمالك ويتخذ قرارًا ناريًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم صدمة لجماهير الزمالك ويتخذ قرار ناري خلال الساعات القليلة الماضية وذلك قبل مباراة فريق أرتا سولار في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أحمد سيد زيزو يقرر التمرد

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أكد مصدر داخل نادي الزمالك "أحمد سيد زيزو سليم بنسبة 00% ولا يعاني من أي إصابة كما تم الإعلان عنه بعد عدم المشاركة أمام ارتا سولار".

وأضاف المصدر:"سبب عدم سفر أحمد سيد زيزو مع الفريق بسبب المستحقات، واللاعب قد يتمرد في الفترة القادمة ولن يتنازل عن المستحقات الخاصة به".

الزمالك وأرتا سولار

وتنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.