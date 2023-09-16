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أحمد جودة - القاهرة - أعرب نجم فريق بايرن ميونخ الألماني ليون غوريتسكا، عن تأييده لإمكانية تولي المدير الفني السابق لبايرن جوليان ناغلسمان، تدريب المنتخب الألماني خلفًا لمواطنه هانزي فليك، الذي أقيل من تدريب الفريق قبل أيام.

جوريتسكا يرحب التعاقد مع ناجلسمان لتدريب منتخب المانيا

وكشف اللاعب عن ترحيبه بالتدريب مجددًا تحت إشراف ناغلسمان من خلال وجوده ضمن صفوف المنتخب الألماني، حال أقدم الاتحاد الألماني على تعيين ناغلسمان مدربًا للمنتخب.

وقال غوريتسكا (28 عامًا) بعد مباراة بايرن التي تعادل فيها مع باير ليفركوزن 2-2 أمس الجمعة، في البوندسليغا: "أرى أن ناغلسمان مدرب رائع، إذا تولى تدريب المنتخب، سيكون لدينا مدرب عظيم".

وكان ناغلسمان، اضطر إلى ترك بايرن ميونخ ربيع هذا العام بعد تعيين المدرب توماس توخيل مدبًا للفريق بشكل مفاجئ، ولكنه يعتبر الآن مرشحًا بقوة لتدريب المنتخب الألماني خلفًا لهانزي فليك (58 عامًا)، الذي أقيل من المنصب بعد الهزيمة 1-4 أمام المنتخب الياباني وديًا في فولفسبورغ قبل أسبوع واحد.



وتولى رودي فولر (63 عامًا) مدير المنتخب الألماني مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت في مباراته الودية التالية، وقاد الفريق للفوز فيها 2-1 على المنتخب الفرنسي وصيف بطل العالم.



وأعرب غوريتسكا عن أسفه للإطاحة بالمدرب فليك، رغم أن الأخير لم يستدعه للمباريات الدولية الأولى التي خاضها الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2024) المقررة بألمانيا.

وقال غوريتسكا، الذي خاض 53 مباراة دولية مع المنتخب الألماني حتى الآن: "إقالة مدرب تشير دائمًا إلى أنه لم يؤد عمله بشكل جيد، ولهذا، كنت حزينًا ومنزعجًا بما حدث.. قدمنا فترة ناجحة مع فليك، كنت أتمنى أن تسير الأمور بشكل أفضل معه".



ويسافر المنتخب الألماني إلى الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخبين الأمريكي والمكسيكي، ويتطلع الاتحاد الألماني للعبة إلى إيجاد المدرب الجديد للفريق قبل هاتين المباراتين.