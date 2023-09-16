نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قناة مصرية تعلن نقل مباراة الزمالك وأرتا سولار مجانا اليوم في كأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة ماهى القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي ضمن فعاليات ذهاب الدور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وتنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

أون تايم سبورت تعلن نقل مباراة الزمالك وأرتا سولار

ونشرت قناة اون تايم سبورت بيان رسمي لها عبر الحساب الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” تعلن فيه نقل مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي ضمن فعاليات بطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي يمكنكم استقبال التردد الخاص بها على النحو التالى:

تردد اون تايم اسبورت هو 11861، ذات استقطاب h.

معدل الترميز يصل إلى 27500، بينما معامل الأخطاء: ⅚.

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة هو:11641، وبينما الاتجاه الخاص بها عمودي v.

بينما معدل تصويب الخطأ هو ¾.

تردد قنا أون تايم الرياضية على القمر الاصطناعي هوت بيرد

التردد الخاص بالقناة هو 11373، والإسقاط أو الاتجاه افقي.

بينما معامل الترميز هو 27500، ونسبة تصويب الخطأ هي ⅚.