نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة خاصة لمارسيل كولر مع لاعبي الأهلي.. التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأحمر عقب خسارة السوبر الإفريقي.

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلي

وخسر الأهلي مساء أمس الجمعة لقب كأس السوبر الإفريقي على يد نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بعدما مُني بالهزيمة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية.

وقام كولر خلال هذه الجلسة بعقد جلسة مع اللاعبين شرح خلالها الأخطاء التي وقعوا فيها وضرورة تداركها خلال المرحلة المقبلة.

كما طلب كولر من لاعبيه نسيان نتيجة المباراة والتركيز في المرحلة المقبلة بداية من مباراة المصري في الدوري الممتاز المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.