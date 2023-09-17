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أحمد جودة - القاهرة -

أوضح محمد إسماعيل، مدير الكرة بنادي إنبي، حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن طلب تامر مصطفى المدير الفني للفريق الرحيل.

إنبي يوضح حقيقة رحيل تامر مصطفى عن تدريب الفريق

وأكد محمد إسماعيل في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تامر مصطفى استأذن لعدم الحضور في مران أمس، وهو ما تسبب في حالة الجدل حول مستقبله".

وتابع: "تامر مصطفى باق بشكل طبيعي، ولم يطلب تقديم استقالته كما تردد مؤخرا الفريق مستقر تمامًا".

واختتم: "قمنا بعمل فترة إعداد مميزة، ونتمنى أن نستكمل ما فعلناه في نهاية الموسم الماضي".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، سوف يفتتح مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد بمواجهة الداخلية، يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري.

