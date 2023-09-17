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أحمد جودة - القاهرة -



شن محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق هجومًا قويًا على خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

محمد صلاح يشن هجومًا على مدرب الزمالك

وأكد محمد صلاح في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو ساهم في خسارة الزمالك أمام أرتا سولار بسبب تغييراته داخل الملعب، الفريق كان ماشي كويس في الشوط الأول".

وتابع صلاح: "مش لازم تغير 4 أو 5 كل ماتش، لازم حد يكلمه ويفهمه، ويقوله إن التغييرات بتاعتك غلط".

واختتم: "في مدرب بيحارب على المكسب وفي مدرب بيقضيها ودلوقتي أوسوريو بيقضيها".

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خسر بهدفين مقابل لا شيء في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمس السبت.