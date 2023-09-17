عاجل.. تاتا مارتينو يصدم جماهير إنتر ميامي بشأن إصابة ميسي

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أحمد جودة - القاهرة - أثار تاتا مارتينو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي انتر ميامي الشكوك حول إصابة ليونيل ميسي ومدى جاهزيته من أجل المشاركة في المباريات القادمة.

تاتا مارتينو يصدم جماهير إنتر ميامي بشأن إصابة ميسي

ويخوض انتر ميامي فجر اليوم الأحد مواجهة قوية ضد فريق نادي أتالانتا يونايتد في بطولة الدوري الامريكي MLS

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الليلة قال مارتينو أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص ميسي في التدريبات الجماعية الأخيرة وسيكون الجميع حزين حال غيابة لفترة طويلة.

وواصل:" يجب أن نحدد ما إذا كان ليو متاح للسفر في المباريات القادمة أم لا وسنعمل على تقييم حالته بشكل يومي".

وكان ميسي قد غاب عن مباراة الارجنتين الاخيرة ضد بوليفيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.